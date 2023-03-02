Русский добровольческий корпус заявил о заходе на территорию Брянской области РФ с целью «показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом».

«Ну что, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел государственную границу Российской Федерации. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Теперь пришло время обычных граждан России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь», – говорит военный на видео, опубликованном в Telegram-канале РДК.

Позади бойцов можно увидеть вывеску Любечанского фельдшерско-акушерского пункта в селе Любечане Брянской области.

Впоследствии было опубликовано еще одно видео Русского добровольческого корпуса из Брянской области.

«Мы, бойцы Русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области. Мы пришлю сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии палачей и насильников мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас взять оружие и бороться с путинским кремлевским кровавым режимом», — говорят военные на видео, на фоне слышно выстрелы.

Русский добровольческий корпус – военное подразделение российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины с 2014 года.

Корпус основан в августе 2022 года и подчинен Интернациональному легиону территориальной обороны Украины территориальных сил обороны Украины вооруженных сил Украины. (unian.net)