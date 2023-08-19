Российские военные обстреляли Чернигов, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. По предварительным данным, для атаки использовалась баллистическая ракета.

Под удар попало здание городского драмтеатра имени Шевченко, произошел пожар. По состоянию на 13:30 известно о 7 погибших и 90 раненых. В том числе пострадали 11 детей, рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. Среди раненых есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

«Субботнее праздничное утро. Люди шли из церкви с корзинками освященных яблок», — написал Клименко. 19 августа отмечается Яблочный спас.

По данным украинских СМИ, в драмтеатре проходила выставка производителей беспилотников. Место и время ее проведения было публично анонсировано заранее.

Обстрел Чернигова прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. «Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат», — сказал он.