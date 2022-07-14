После 10:50 в соцсетях начали появляться сообщения о ракетных ударах РФ по Виннице. Позже местные власти подтвердили «прилеты» по городу. Оказалось, оккупанты атаковали его центр.

Известно, что ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома. Также попали в парковочную площадку вблизи девятиэтажного Дома быта «Юбилейный». Известно о десятках сгоревших автомобилей.

По состоянию на 12:15 сообщается о 12 жертвах ракетного удара по Виннице, 25 человек ранены. Известно, что среди погибших — маленький ребенок.