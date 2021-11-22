Действующий президент Болгарии Румен Радев победил во втором туре выборов главы государства, набрав 66,72% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% бюллетеней.

Как передает РИА Новости, вместе с Радевым побеждает Илияна Йотова, которая баллотировалась на пост вице-президента Болгарии.

Соперник Радева, ректор Софийского университета Анастас Герджиков, по данным ЦИК, набрал 31,80%.

Явка избирателей составила 24,12%.

Первый тур президентских выборов состоялся в Болгарии 14 ноября, когда ни одному из 23 кандидатов не удалось набрать 50% голосов. Лучшие результаты тогда показали Радев, за которого проголосовали 49,42% избирателей, и Герджиков, набравший 22,83%. Они и приняли участие во втором туре, который состоялся в воскресенье.