Руководство Twitter заявило, что твиты Трампа могут ввести в заблуждение избирателей

Руководство социальной сети Twitter выразило уверенность в том, что сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести пользователей в заблуждение относительно требований, соблюдение которых необходимо для участия в избирательном процессе в США. Соответствующее заявление опубликовано в среду на странице службы безопасности Twitter.

«Два сообщения президента Дональда Трампа о планах голосования по почте в [штате] Калифорния были помечены [специальным знаком] в рамках наших усилий по сохранению непредвзятости, — указывается в заявлении руководства Twitter. — Мы уверены, что эти твиты могут ввести избирателей в заблуждение относительно того, что необходимо, чтобы получить бюллетень [для голосования] и участвовать в избирательном процессе».(ТАСС)

| 2020-05-28T09:39:32+04:00 28 мая 2020, 12:47|12345 (Пока оценок нет)
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