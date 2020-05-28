Руководство Twitter заявило, что твиты Трампа могут ввести в заблуждение избирателей

Руководство социальной сети Twitter выразило уверенность в том, что сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести пользователей в заблуждение относительно требований, соблюдение которых необходимо для участия в избирательном процессе в США. Соответствующее заявление опубликовано в среду на странице службы безопасности Twitter.

«Два сообщения президента Дональда Трампа о планах голосования по почте в [штате] Калифорния были помечены [специальным знаком] в рамках наших усилий по сохранению непредвзятости, — указывается в заявлении руководства Twitter. — Мы уверены, что эти твиты могут ввести избирателей в заблуждение относительно того, что необходимо, чтобы получить бюллетень [для голосования] и участвовать в избирательном процессе».(ТАСС)