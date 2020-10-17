Руководство церквей в Турции призвало Армению покинуть оккупированные азербайджанские земли

Председатель Протестантской баптистской церкви Турции Эртан Чевик осудил обстрел агрессивной Арменией гражданского населения нашей страны.

Эртан Чевик выразил осуждение Армении, почти 30 лет удерживающей 20 процентов азербайджанских земель под оккупацией и совершавшей против азербайджанцев такие геноциды как Ходжалинский.

Подчеркнув, что страны планеты и региона больше нуждаются в мире, любви и солидарности, Э.Чевик отметил, что опечален военным противостоянием между Арменией и Азербайджаном и потерями: «Возносим молитвы за прекращение нападений, чтобы не росло число жертв, за господство мира и спокойствия между народами».

В то же время Э.Чевик отметил, что, хотя он и выступает против войны, тем не менее, Азербайджан абсолютно прав, защищая свои земли: «Мы ждем, когда Армения покинет оккупированные земли и не станет причиной еще больших смертей и ранений. Желаем скорейшего достижения мира между двумя странами».