Руководство Азербайджана не стало мстить армянам за геноцид

31 марта в Азербайджане отмечается очередная годовщина геноцида азербайджанцев. Геноцид в марте 1918 года был осуществлен армянскими дашнаками совместно с российскими большевиками.

Политика большевиков на Кавказе мало чем отличалось от политики царской России. И царизм и большевики опирались в своей политике на армян.

После Октябрьского переворота 1917 года в России было сформировано новое правительство во главе с Лениным. Одним из первых шагов Советской власти явилось издание 29 декабря 1917 года декрета «Турецкой Армении». В соответствии с этим документом на захваченных Российской армией в ходе I мировой войны турецких землях предполагалось создание армянского государства. Однако контрнаступление турецкой армии и освобождение захваченных земель в начале 1918 года вынудило правительство Ленина отказаться от своих планов.

Укреплению союза большевиков и дашнаков также способствовало расширение национально- освободительной борьбы азербайджанцев. На I съезде Тюркской партии федералистов Мусават в октябре 1917 года была принята программа, подразумевавшая восстановление государственности Азербайджана.

Дашнаки, которые стремились к созданию армянского государства на азербайджанских землях, посчитали программу партии Мусават угрозой собственным интересам.

Большевики, также восприняли программу партии Мусават угрозой существования «единой и неделимой России».

В октябре 1917 года большевикам удалось взять под свой контроль Бакинский совет рабочих и солдатских депутатов. Начиная с этого периода Бакинский совет, становиться оплотом советской власти на Южном Кавказе. Им также удалось взять под свой контроль Бакинский гарнизон. Кроме гарнизона в Баку также находились и войска Армянского национального совета.

В городе одновременно с Бакинским советом рабочих и солдатских депутатов продолжала действовать Бакинская городская дума, которая находилась под контролем партии Мусават.

30 марта 1918 года был сформирован Совет революционной обороны. В состав этой организации вошли представители Бакинского совета и Армянского национального совета Баку.

Под видом защиты революции в Баку началось уничтожение мирного азербайджанского населения.

Общее руководство резней азербайджанцев осуществлялось Степаном Шаумяном, назначенным незадолго до этого Лениным Чрезвычайным комиссаром Кавказа.

30-31 марта и 1 апреля 1918 года было уничтожено 12 тысяч мирных граждан.

Была полностью разгромлена городская дума. Уничтожение мирного азербайджанского населения проводилась не только в Баку. Армянские националисты и большевистские части также осуществили резню населения Губы, Шемахы, Сальяна и Лянкарана.

15 сентября 1917 года Баку был освобожден частями Кавказской Исламской армии. Азербайджанские политические деятели не стали мстить армянам за уничтожение мирных азербайджанцев. Более того, армянам было предоставлено право быть, предоставленным в парламенте Азербайджанской Демократической Республики, которое было сформировано в декабре 1918 года.

Рашад Рустамов,

ведущий научный сотрудник Института истории, доцент, доктор философии по истории