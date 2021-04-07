Руководители религиозных конфессий и председатель УМК посетили Барду и Агдам

Начался визит председателя УМК Аллахшукюра Пашазаде и руководителей религиозных конфессий в Барду и Агдам.

Как сообщает АПА, в поездке принимают участие председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета казиев управления, руководитель Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, глава римско-католической общины в Азербайджане Владимир Фекетен, руководитель албанской религиозной общины Роберт Мобили и представители Православной Церкви.

В ходе визита председатель УМК и руководители религиозных конфессий вначале посетили Аллею шехидов в Барде и помолились за души героев, погибших за Родину, а затем побывали в мечети Джума.