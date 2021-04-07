Руководители религиозных конфессий и председатель УМК посетили Барду и Агдам

Начался визит председателя УМК Аллахшукюра Пашазаде и руководителей религиозных конфессий в Барду и Агдам.

Как сообщает АПА, в поездке принимают участие председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета казиев управления, руководитель Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, глава римско-католической общины в Азербайджане Владимир Фекетен, руководитель албанской религиозной общины Роберт Мобили и представители Православной Церкви.

В ходе визита председатель УМК и руководители религиозных конфессий вначале посетили Аллею шехидов в Барде и помолились за души героев, погибших за Родину, а затем побывали в мечети Джума.

Позже Аллахшукюр Пашазаде и руководители религиозных конфессий посетят мечеть Джума в Агдаме и совершат там молитву.

| 2021-04-07T10:46:00+04:00 7 апреля 2021, 11:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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