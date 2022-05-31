Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что рассматривает возможность отправки Украине систем вооружений, однако речь не идет о ракетах большой дальности. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут быть эффективны на поле боя для украинских партнеров. Но позиция, как сказал президент, состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия, которые выходят за рамки поля боя на Украине», — сказал он.

Отметим, что по сообщению The Wall Street Journal, США могут передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия около 60 км.

США таким образом намерены укрепить боеспособность украинских войск, при этом «не давая Киеву возможности перевести боевые действия на российскую территорию».