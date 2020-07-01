Роухани: США используют природные ресурсы Сирии, притворяясь борцами с терроризмом

Власти США экспортируют сирийские природные ресурсы, притворяясь борцами с террористической угрозой. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на саммите стран — гарантов астанинского процесса в Сирии, который проходит в формате видеоконференции. Его выступление транслировало иранское государственное телевидение.

«Увеличив количество незаконных военных баз в нефтяных районах Сирии к востоку от Евфрата, США высасывают природные ресурсы этой страны», — сказал он. По словам президента, действия Соединенных Штатов «доказывают, что их утверждения о борьбе с терроризмом являются ложью».

Он добавил, что «незаконное присутствие оккупационных сил США на территории Сирии является фактором нестабильности для этой страны и всего региона». «По прошествии девяти лет с начала войны Иран уверен, что единственным путем урегулирования кризиса является политический процесс. Военному решению места нет», — отметил Роухани.

В среду состоялся шестой саммит России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Он был организован в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.(ТАСС)