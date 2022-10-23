Сегодня организация Free Russia Foundation in Georgia провела в Тбилиси антивоенную акцию.

Несколько сотен человек заявили о себе как о противниках путинского режима и выступали против оккупацией Россией территорий Украины и Грузии.

«Мы, собравшиеся здесь, выступаем против войны и продолжаем бороться против путинского режима, который принес разрушения в Украину, в Грузию, терроризирует другие страны и собственных граждан. Многие из нас уехали в Грузию от политического преследования или нежелания становиться частью армии убийц, но продолжат борьбу», говорится в заявлении организаторов акции.

Собравшиеся провели сбор помощи для украинских беженцев — волонтерские организации получат для дальнейшего распределения более 8 тысяч лари, медикаменты и одежду. (newsgeorgia.ge)