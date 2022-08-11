Днем в четверг, 11 августа, российские захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Об этом в Telegram сообщает «Энергоатом«.

«Сегодня, 11 августа, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, враг на этом не остановился.

«Еще пять «прилетов» произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от ЗАЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести «пересменку». Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом следующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены», — рассказали на предприятии.

В «Энергоатоме» заверили, что ситуация на станции сейчас является контролируемой.

«Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, является фейковой и манипулятивной. Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС, поэтому доверяйте только официальным источникам», — подчеркнули в компании.

Российские СМИ сообщили, что якобы горит второй энергоблок Запорожской АЭС.

По состоянию на 17:00 радиационный фон на Запорожской атомной электростанции составляет 11-12 мкР/ч, что соответствует естественным нормам, отметили в «Энергоатоме».

«Никакого пожара, в том числе на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ, нет», — говорится в сообщении.