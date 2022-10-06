Евросоюз ввел запрет на открытие и использование криптокошельков для россиян в рамках восьмого пакета санкций, сообщают российские СМИ.

«Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов независимо от суммы кошелька», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

До этого россияне были ограничены в использовании легальных криптокошельков суммой в 10 тыс. евро. Такая мера содержалась в пятом пакете санкций ЕС, который был принят весной этого года.