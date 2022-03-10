Министерство иностранных дел РФ заявило 10 марта, что не будет больше участвовать в Совете Европы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В МИД РФ утверждают якобы государства ЕС и НАТО, «злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

Как отмечают в министерстве, «Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом».

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», – говорится в сообщении. (gordonua.com)