С казахстанского космодрома Байконур в космос отправится ракета-носитель «Союз», которая выведет на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям», созданный Россией по заказу Ирана, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям» по заказу Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Хайям» разработан и изготовлен на предприятиях, входящих в подразделения «Роскосмоса».