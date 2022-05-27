Ростуризм рассматривает возможность запуска международных круизов по Каспийскому морю. Этот вопрос обсуждался в ходе визита руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в Дагестан, передает «Вестник Кавказа».

В ходе визита обсуждался вопрос по развитию туристической инфраструктуры в прибрежной зоне Каспия. По ее словам, каспийские пляжи могут стать альтернативой черноморским курортам, которые перегружены в летние месяцы.

«Также в рамках развития круизного туризма в России обсуждался запуск круизов по Каспию, включая международные круизы с заходом в порты Азербайджана, Казахстана, Ирана и другие», — сообщили в пресс-службе Ростуризма.