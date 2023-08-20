Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что россияне вечером 19 августа вывели в Черное море подводный ракетоноситель. Он снаряжен четырьмя ракетами типа «Калибр».

По ее словам, такие маневры оккупанты направлены на истощение противовоздушной обороны Украины.

«Сейчас 9 кораблей в Черном море, среди них один ракетоноситель, подлодка. Один корабль прикрывает обстановку в Черном море. Ракетную опасность мы оцениваем как высокого уровня угрозы, поскольку пуск с подводной лодки затруднен для обнаружения системами ПВО. Это означает, что на сигналы воздушной тревоги нужно реагировать очень оперативно», — сказала спикер.