Ракета “Буревестник” обладает неоспоримыми преимуществами, и Россия может гордиться этим достижением.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В.Мандрыка.

По словам Путина, мощность ядерного реактора ракеты “Буревестник” сопоставима с реактором атомной подлодки, однако он в тысячу раз меньше по размеру.

Президент подчеркнул, что реактор ракеты “Буревестник” запускается “в считанные минуты и секунды”.

Путин также сообщил, что Россия накануне провела испытание подводного аппарата “Посейдон”.

Он отметил, что впервые успешно был запущен ядерный энергетический модуль «Посейдона», назвав это большим достижением.

По словам президента России, мощность «Посейдона” превосходит мощность крупнейшей баллистической ракеты «Сармат».

«Посейдон» невозможно перехватить. Его скорость и глубина погружения превосходят возможности других аппаратов», — заявил Путин.

Президент России также добавил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» вскоре заступит на боевое дежурство.