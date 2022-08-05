14 болгарских дипломатов были объявлены персонами нон грата. Заявление об этом опубликовал МИД России на официальном сайте.

Министерство вручило ноту об этом послу Болгарии Атанасу Крыстину. «Считаем, что подобные действия не только наносят существенный урон традиционным связям между нашими странами, ущемляют права соотечественников, лишившихся доступа к консульскому обслуживанию, но и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров, лишь бы навредить России», — сказано в официальном заявлении.

Решение стало ответом на высылку 70 российских дипломатических сотрудников из Болгарии. Местные власти обвиняли их в шпионаже. Одновременно с этим София наложила ограничение на размер представительства России. Отношения двух стран разладились после начала войны в Украине.