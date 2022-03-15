Россия в ответ на санкции Канады с 15 марта внесла в черный список невъездных в Россию 313 граждан Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо и глав МИД и Минобороны Мелани Жоли и Аниту Ананд, говорится в заявлении МИД РФ.

Сообщается, что в ответ на вводимые Канадой санкции с 15 марта в черный список лиц, невъездных в Российскую Федерацию, включаются премьер-министр Джастин Трюдо, министры иностранных дел и национальной обороны Мелани Жоли и Анита Ананд. Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента.

В документе приводится полный перечень внесенных в черный список граждан Канады, который насчитывает 313 имен.