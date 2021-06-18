Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Об этом сообщила на брифинге в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По заключению наших специалистов, с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», — сказала она.

Оперштаб также решил возобновить авиасообщение с США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, добавила вице-премьер.

Кроме того, Россия увеличит число авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, отметила Голикова.

Оперштаб также рекомендовал включить Китай и Лихтенштейн в список стран, граждане которых могут въезжать в Россию. (ТАСС)