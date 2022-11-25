Министерство юстиции Российской Федерации внесло компанию Meta в реестр экстремистских организаций. Информация об этом содержится в перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности, опубликованном на сайте Минюста РФ.

В реестре компания Meta Platforms Inc. числится под номером 96 «по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и Instagram». В перечень предприятие добавлено по решению Тверского районного суда города Москвы от 21 марта 2022 года и апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 июня.

В перечне уточняется, что решение суда и апелляционное определение не распространяются на деятельность мессенджера WhatsApp ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации.