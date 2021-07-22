Россия с озабоченностью воспринимает любые проявления эскалации напряженности на границе Азербайждана и Армении. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, мы с озабоченностью воспринимаем любые проявления эскалации напряженности на отдельных участках азербайджано-армянской границы. И, конечно, это крайне негативно влияет на региональную обстановку и не способствует нормализации диалога между Азербайджаном и Арменией, ведет к неоправданным потерям среди населения двух стран», — сказала она.

«Мы убеждены, что устойчивую деэскалацию может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Мы готова подкрепить эти усилия имеющейся у нас картографической информацией. Российской стороной подготовлен ряд документов, которые способны перевести обсуждение в конструктивное русло, — сказала Захарова. — В настоящее время контакты по этой тематике продолжаются по линии внешнеполитических, оборонных ведомств, а также по линии пограничных служб трех стран».