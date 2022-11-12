Херсон занят украинской армией (ВСУ), которая уже вышла на правый берег Днепра. Несмотря на уверения российского командования, только 50% группировки удалось отвести на левый берег. Значительное количество личного состава сосредоточено вблизи возможных переправ в надежде хоть как-то прорваться на противоположный берег. Здесь они попадают под обстрел украинской артиллерии, а также в общей сумятице и под свой дружественный огонь. Страшные кадры как россияне сбрасывают тела своих убитых товарищей с Антоновского моста, когда он еще не был полностью разрушен, чтобы они не мешали их повальному бегству. Сотни трупов российских военных плывущих по Днепру надо сказать зрелище не для слабонервных.

О технике вообще речь не идет. По самым скромным подсчетам ВСУ досталось трофеев гораздо больше, чем под Харьковом во время стремительного отступления российской армии в сентябре. Начиная от танков и БМП и кончая снарядами и даже нижнего белья, которое не успели захватить с собой после стирки. Оно так и осталось висеть на веревках.

Особенно возмутил ура-патриотов тот факт, что ВСУ захватили даже вертолеты и новейшие танки. Их не сподобились взорвать или как-то вывести из строя. В Москве заверяют, что отходили в полном порядке, но факты говорят о противоположном. Отступали в панике и беспорядке. Пленные говорят, что получили приказ об отступлении буквально в день вступления ВСУ в Херсон. Командиры приказали переодеться в гражданскую одежду и уходить, куда кто может. Вот и ушли в плен ВСУ.

Интересно, что российским командирам не пришла в голову простая мысль. Если их подчиненные переоденутся, то в случае пленения они не могут рассматриваться как комбатанты и на них не распространяются женевские протоколы о военнопленных. Украина может рассматривать их как обыкновенных бандитов со всеми вытекающими.

Да и как они спрячутся в Херсоне и его окрестностях, где их вычислить не составляет никакого труда. В первую очередь по акценту. Русское произношение местных жителей и россиян сильно различается. Заставьте произнести украинское слово паляниця (украинский хлеб из пшеничной муки с характерным козырьком — Авт.) и сразу слышно россиянина, которому сложно дается это слово. Кстати, в России путают паляницю и полуницю (клубнику). Во всяком случае, известной пропагандистке Ольге Скабеевой оказалось не под силу правильно произнести два этих слова.

Военное значение отхода российской армии с правого берега Днепра не сводится к банальной потере территории.

Во-первых, теперь даже на теоретической возможности наступления на Николаев, Одессу и далее на Приднестровье поставлен жирный и окончательный крест. Большая часть украинской береговой линии Черного моря освобождена, и план отрезать Киев от морского побережья теперь стал достоянием истории.

Судя по всему, оккупанты не чувствуют себя уверенными на левом берегу. Как сообщает Центр национального сопротивления, созданного Силами специальных операций Украины (ССО), запланирована эвакуация коллаборантов с семьями из Новой Каховки. Их будут вывозить из города в сторону Арабатской стрелки, ближе к Крыму.

Во-вторых, ВСУ выходят на позиции, с которых артиллерия как ствольная, так и реактивная достает до северных районов Крыма. Под огневой контроль теперь берется не только левый берег, но и важнейшие логистические линии российских войск в Запорожской области и восточной части Донбасса.

Из освобожденного села Станислав на правом берегу Днепровского лимана противокорабельные ракеты «Гарпун» и «Нептун» достают до Севастополя. И теперь Черноморскому флоту нужно срочно убираться из своей главной базы в не очень удобный Новороссийск.

В-третьих, в российских пабликах военкоры и другие патриотические эксперты очень тревожатся по поводу того, что станет новой целью украинского наступления. В том, что оно будет, они теперь не сомневаются.

По российским данным 1 танковая бригада, 65 и 110 механизированные бригады, а также 102 и 124 бригады территориальной обороны ВСУ получили приказ на развертывание в наступательные порядки на мелитопольском и бердянском направлениях.

Именно удара от Васильевки на Мелитополь и далее на Токмак и Мариуполь российское командование опасается больше всего. В случае украинского успеха вся группировка окажется рассеченной на две изолированные части и их логистика со стороны Крыма и азовского побережья станет невозможной.

Второй вариант. Усиление украинского наступления на Донбассе на севере Луганской области в направлении Старобельска и областного центра.

Что выберет украинский Генеральный штаб, скоро узнаем.

Из рассмотренных и других военных аспектов вытекают факторы политические.

Сколько бы российская пропаганда не преуменьшала значение потери Херсона факт сильнейшего политического провала налицо.

Политическая плоскость распадается на внутреннюю и международную.

Такого стенания ура-патриотов и радикалов не было даже после отступления от Харькова и обстрелов Севастополя.

Философ Александр Дугин написал у себя в Telegram-канале, хотя потом удалил, что «Путина ждет судьба «царя дождей», т. е. его должны забить камнями за то, что он не оправдал ожидания плебса. «Если он не оправдывает ожиданий народа, его до смерти забивают камнями, причем первый камень обязан бросить в него ближайший родственник». Это философ взял у британского культуролога Джеймса Фрезера, который описал традиции племен Верхнего Нила, почитавших «царя дождей».

Военкоры буквально воют на все голоса от сдачи Херсона. И самое главное. Самые верные последователи и приверженцы Путина начинают обвинять его в сдаче российской территории и даже трусости.

Такая его сторонница вышла к областной администрации в Перми с одиночным пикетом «Сдали Херсон! Сдадут и Москву?». И в знак протеста порезала себе руки, заявив полицейским, что эта кровь теперь на Путине.

Мы уже писали, что в рукаве у российского президента не осталось козырей. Он пошел на мобилизацию под предлогом, что нужно подкрепить войска. Подкрепили. Бросили в Херсонскую область несколько тысяч мобилизованных. И все равно пришлось оставить город и часть области. Зачем тогда бросили на убой мобилизованных, из которых домой навряд ли кто вернется. Только если повезет и они попадут в плен.

Получается, что мобилизация не помогла, только людей расшевелили и показали наглядно полную ничтожность так называемой второй армии мира.

И еще один крайне нелицеприятный факт. Российская армия понесла тяжелое и унизительное поражение, а ее верховный главнокомандующий делает вид, что ничего не произошло экстраординарного.

Это достало даже самых преданных. Таких как кремлевский политолог Сергей Марков. Он просто не понимает, почему президент России занимается неизвестно чем в такой момент. Как написал Марков, «Переговоры Путина с главами Армении и ЦАР (Центрально-африканская республика — Авт.) сейчас пугают даже больше, чем сама трагедия Херсона. Я даже не поверил сначала этой новости, настолько она невероятна. ЦАР, поставки туда сельхозпродукции. Демонстрация полного отстранения».

Это все признаки нарастающего кризиса в системе российской власти и девальвации поддержки Путина снизу доверху.

Если говорить о внешнеполитической части, то западные партнеры Украины полностью отказались от каких-либо попыток подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. В последнее время особенно в европейских столицах российская агентура вовсю требовала начать немедленно переговоры. Буквально криком кричали. Настолько громко, что слышно было и за океаном.

Очень надеялись в Кремле на тотальное поражение Демократической партии на midterm elections — промежуточных выборах в США. Не случилось. Более того, хотя республиканцы и несколько увеличили свою фракцию в Палате представителей, но число упоротых сторонников Трампа сильно уменьшилось. Последняя надежда Москвы рухнула.

Одной из причин почему так долго не сдавали Херсон была иллюзия победы сторонников Трампа. Тогда планировали через его приверженцев в нижней палате блокировать финансирование поставок вооружения и другой помощи Украине. Теперь ничего этого не будет и дальше держаться из последних сил в Херсоне причин не осталось.

Военная победа естественно добавила основы для украинской позиции. При этом как шаг навстречу западным партнерам президент Украины Владимир Зеленский снял требование ухода Путина от власти для начала переговоров. Однако это чисто формально.

Все украинские требования от отвода российских войск до границ 1991 года, включая Крым, до выплаты репараций и наказания военных преступников в международных судах остаются. На такие предварительные условия Путин никогда не согласится, значит, никаких переговоров в ближайшей перспективе не будет.

Западные партнеры Украины тоже расстались с последними иллюзиями относительно переговоров и винят в этом именно Россию.

Представитель государственного департамента Нед Прайс на брифинге заявил, что «Глядя как наблюдатель на то, что происходило в Украине в последние месяцы и даже в последние дни, мы просто не видим никаких признаков того, что Россия готова и желает серьезно взаимодействовать». Он подчеркнул, что Вашингтон не будет указывать Украине, когда вести переговоры с Россией.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью RND сказал, что на данном этапе российско-украинскую войну завершить дипломатическим путем невозможно. Именно Путин, отметил Шольц, перечеркнул все усилия, которые ранее были приложены в вопросе переговоров между обеими странами. «Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, Путин, прежде всего, помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров».

Аналогично высказался и президент Франции Эммануэль Макрон.

Освобождение Херсона пока не означает коренного перелома в войне. Путин продолжит тянуть время в надежде как-то пересидеть и какое-то чудо.

Сейчас в Москве надеются на зимние холода. Напрасно. К ним ВСУ с помощью союзников хорошо подготовлены и располагают всем необходимым. Этого совсем нельзя сказать об армии российской. Судя по оборванцам, больным, голодным и холодным, которые попадают в плен ВСУ.

Надежды на зиму и весну у российского командования напрасные. За полгода западного вооружения у ВСУ станет еще больше с соответствующими последствиями для оккупантов.