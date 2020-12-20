Россия старается превратить Карабах во второй Донбасс — Армения не получит добро на признание «НКР»

Новый министр иностранных дел Армении Ара Айвазян прокомментировал вопрос возможности признания независимости Нагорного Карабаха Ереваном. По его словам, Армения может начать процесс признания Карабаха как государства, если Азербайджан не согласится на переговоры по определению его статуса. Об этом министр иностранных дел Армении заявил в интервью французскому изданию Le Monde.

Он рассказал, что Армения не признавала независимость Карабаха лишь для того, чтобы дать возможность решить вопрос путем переговоров. Явная ложь – это делалось из страха спровоцировать Азербайджан на объявление войны из-за официального покушения на его территориальную целостность. Но это дело прошлое.

Правду ли говорит Айвазян теперь? Буквально он произнес следующее: «Многие сейчас ошибаются, думая, что путем применения военной силы вопрос статуса Арцаха был снят с повестки. В этой связи сопредседатели Минской группы подтвердили, что вопрос статуса Карабаха остается в повестке переговоров. При несогласии Азербайджана в этом вопросе Армения рассмотрит процесс признания Республики Арцах». Все это очень пафосно звучит, но что если завтра официальный Баку откажется от переговоров по статусу под эгидой МГ ОБСЕ на том основании, что считает территориальную целостность Азербайджанской Республики восстановленной, а весь Нагорный Карабах своей неотъемлемой частью? Насколько реально, что Ереван в его нынешнем положении способен будет осмелиться на признание «НКР» при таких условиях? Не слишком ли завирается новый министр, и какими могут оказаться последствия такого признания для Армении?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Армения сейчас уже ничего не боится, потому что поняла, что Россия её в обиду не даст. Армянский министр иностранных дел поет с кремлевских нот. Кто первый заговорил о том, что у Карабаха должен быть статус? — Москва. Россия старается превратить Карабах во второй Донбасс и создать ситуацию, при которой у Азербайджана был бы территориальный конфликт, что не позволило бы обсуждать вопрос о его вхождении в НАТО.

Альянс оказывается слишком громоздкой организацией. Пора создавать военные региональные блоки по геополитическим интересам, а затем уже ставить вопрос об интеграции этих блоков в НАТО или какой-то наднатовский суперальянс. А вообще — никакого статуса Карабаху! Карабах — это Азербайджан!

Профессор Александр Рар (Институт Международной Политики WeltTrends, Потсдам, ФРГ):

— Я вижу такую ситуацию – сам Путин несколько раз официально говорил, что если бы Армения вовремя признала независимость Нагорного Карабаха, то ситуация развивалась бы по-другому. Он, правда, не сказал, каким образом: защищала бы тогда Россия Армению, или он считал бы тогда, что Армения имеет больше права воевать за Нагорный Карабах. Он не уточнил. Но, во всяком случае, он намекнул таким образом самим армянам, что нужно признать Нагорный Карабах, чтобы иметь больше защиты. Я думаю, что это сейчас и происходит. И действительно в армянском руководстве раздумывают о том, чтобы признать независимость Нагорного Карабаха как государства, в надежде на то, что действительно та территория, которая сейчас находится еще под частичным армянским контролем, когда-то сможет рассчитывать на нечто такое.

Сказав это, я все-таки должен добавить одну очень важную вещь. По моему глубокому убеждению, никто сейчас Армении просто не даст возможности признать Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Потому что сейчас всем – и России, и Турции, и естественно Западу (который следит за ситуацией) важно, чтобы война в этой проблемной зоне не возобновилась. Чтобы процесс миротворчества был вполне реализован. И это России очень выгодно. Потому что в этом случае она будет играть главную роль в миротворчестве на постсоветском пространстве.

Поэтому я сомневаюсь в том, что Армения в одиночку сможет взять на себя такую инициативу и провозгласить независимость Нагорного Карабаха. Она будет советоваться, но добро на это не получит.