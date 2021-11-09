Москва констатирует, что зафиксированные в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года договоренности о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в целом выполняются, при этом Баку и Ереван сохраняют приверженность соблюдению всех его положений. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с годовщиной трехсторонних договоренностей.

«Сегодня мы можем констатировать, что зафиксированные в Заявлении от 9 ноября 2020 года договоренности в целом выполняются. При этом важно, что Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений», — указали в российском дипведомстве.

В МИД заявили, что РФ будет способствовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. «Будем всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, поддерживать мирные инициативы, направленные на расширение контактов на всех уровнях по широкому кругу вопросов обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа, — говорится в заявлении. — Готовы также содействовать диалогу между представителями общественности Азербайджанской Республики и Республики Армения при участии РФ в целях формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами».

«Выступаем за выстраивание добрососедских отношений между странами Южного Кавказа и их соседями, развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества», — отметили в МИД РФ.

Также в российском дипведомстве сообщили, что РФ отмечает важность снижения напряженности на азербайджано-армянской границе и скорейшего запуска процесса ее делимитации, готова оказывать в этом вопросе консультативное содействие. (ТАСС)