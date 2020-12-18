Россия разместила перехватчики рядом с границей с США для контроля Арктики

Российские военные разместили истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 размещены в Анадыре, Чукотка, для контроля Арктики. Об этом рассказал командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц в интервью «Красной звезде».

Группы самолетов МиГ-31 морской авиации флота заступили на боевое дежурство с 1 декабря текущего года, отметил командующий.

«Мы четко понимаем значимость этого региона для России и именно поэтому на аэродроме в Анадыре развернута соответствующая инфраструктура, которая позволит нашим силам нести непрерывное дежурство по противовоздушной обороне», – заявил Авакянц.

Город Анадырь расположен в шести тысячах километров от Соединенных Штатов Америки.

| 2020-12-18T01:51:11+04:00 18 декабря 2020, 10:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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