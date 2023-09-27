Россия расширила ответные санкции против Великобритании, включив в список 23 человек.

Как передает #, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В нем отмечается, что в связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций, принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании.

В список граждан Великобритании, которым отныне закрыт въезд в РФ, вошли курирующий подготовку военных ВСУ на британской территории начальник Штаба обороны ВС Британии Э. Радакин, председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве этой страны М. Алессандри, а также председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems К. Хогг.

«Персональные ограничения вводятся и против сотрудников таких британских политологических центров, вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией, как Королевский объединенный институт оборонных исследований (Д. Бронк, С. Каушал, Н. Рейнолдс), «Фонд Генри Джексона» (А. Мендоза) и аналитический институт «Сивитас» (Р. Кларк), — сказано в заявлении.

В МИД РФ отметили, что работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена.