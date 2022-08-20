Российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода американских и западных санкций.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время телефонного разговора с турецким коллегой Юнусом Элиташом, информирует пресс-служба ведомства.

«Заместитель госсекретаря Адейемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию, чтобы избежать санкций, введенных Соединенными Штатами и 30 странами», — говорится в сообщении.

Адейемо также подчеркнул важность прилагаемых цивилизованным миром усилий по внедрению новых санкций против РФ.

Ранее The Washington Post сообщал со ссылкой на перехват украинской разведки накануне переговоров президентов РФ и Турции. В частности, Россия просит разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах.

Издание отмечает, что пока не видит никаких признаков того, что Турция поддержит эти договоренности, поскольку таким образом она поставит собственные банки и компании страны под угрозу вторичных санкций и перекроет им доступ к западным рынкам. (unian.net)