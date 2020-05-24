Россия призвала Bloomberg извиниться за «искажение» данных о рейтинге Путина

Посольство России в США призвало информационное агентство Bloomberg извиниться «за искажение данных о падении рейтинга доверия президента России Владимира Путина в стране».

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в Блумберге пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России. На этот раз объектом махинаций стал «рейтинг» президента Владимира Путина», – говорится в сообщении посольства в Facebook, сообщает «Взгляд».

«Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», – говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg опубликовал график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство отмечало, что «рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом». При этом отмечалось, что данные отражают позицию только тех россиян, которые доверяют Путину.