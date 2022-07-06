«Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) по решению Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором.

Как сообщает Коммерсант.Ру со ссылкой на консорциум, в результате проверки, инициированной вице-премьером Викторией Абрамченко в марте для оценки технического состояния опасных производственных объектов АО «КТК-Р» и соблюдения экологических требований при их эксплуатации, Ространснадзор выявил несколько документарных нарушений по Плану ликвидации аварийных разливов нефти (ЛРН).

6 июня консорциуму выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1.2. КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

«Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток, заявив об этом непосредственно в судебном заседании 5 июля 2022 года. Ходатайство АО «КТК-Р» об отложении рассмотрения дела в целях направления возражений по приостановке деятельности, суд оставил без удовлетворения. Постановлением суда требования Ространснадзора были частично удовлетворены: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», — говорится в сообщении консорциума.

Отметим, КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода — 67 млн тонн нефти в год.