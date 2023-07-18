Верховный суд в Йоханнесбурге приказал обнародовать конфиденциальное заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы относительно ареста российского диктатора Владимира Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда в Гааге.

В заявлении, сделанном под присягой, африканский лидер отметил, что Россия дала ЮАР понять, что арест ее действующего президента будет воспринимать как объявление войны, пишет местное издание IOL.

«Было бы несовместимо с нашей Конституцией рисковать вступить в войну с Россией. Я имею конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность Республики», – заявил Рамафоса.

Он также утверждал, что якобы «на данный момент нет никаких юридических оснований для ареста и выдачи президента Путина».

«Кабинет министров определил, что саммит БРИКС будет проведен таким образом, чтобы ЮАР придерживалась своих международных и юридических обязательств», – говорится в заявлении Рамафосы.

Рамафоса назвал «фундаментальной ошибкой» прокуроров предположение, что ЮАР должна объявить, что арестует Путина в соответствии с ордером, в случае его появления на ее территории.

«Правительство знает свои обязательства. Оно не видит необходимости объявлять об этом публично. ЮАР обязана конфиденциально рассматривать то, как она собирается обработать ордер», – сказал он.

Рамафоса также настаивал, что прокуратура признала, что обязательство арестовать и выдать Путина возникнет только «если» он приедет в ЮАР.

«Не было принято окончательного решения о том, что он действительно приедет», – сказал президент, отметив, что имел дискуссии с МУС, которые были конфиденциальными. (униан)