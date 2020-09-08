Россия предложила посредничество между Турцией и греческим Кипром

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил представителям Кипра во вторник, что Москва готова стать посредницей на переговорах с Турцией в условиях усиления напряженности по поводу разведки энергоресурсов в Средиземном море.

Давняя напряженность между Турцией и Кипром, который поддерживает Греция, в этом году обострилась в результате споров из-за коммерческих прав в восточном Средиземноморье – районе, который, как считается, богат природным газом.

«Что касается ваших отношений с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию прагматичного диалога, опирающегося на уважение взаимных интересов с целью поиска справедливого решения, которое будет опираться на международное право», – заявил Лавров на встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. (Голос Америки)