Вооруженные силы России в 2022 году получили в распоряжение 29 новых боевых и учебно-боевых самолетов. Однако это более чем вдвое меньше потерь в ходе войны в Украине, которые достигли 68 самолетов за десять месяцев боевых действий.

Согласно данным Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), в российскую армию поступили четыре истребителя Су-30СМ2, десять фронтовых бомбардировщиков Су-34М, семь истребителей Су-35С, шесть истребителей пятого поколения Су-57 и два учебно-боевых Як-130. Также ВС пополнились пятью военно-транспортными Ил-76МД-90А.

Потери в ходе войны в Украине ЦАСТ оценивает в не менее 30 боевых самолетов новых типов – Су-30,Су-34 и Су-35. Эта оценка вдвое ниже данных аналитического проекта Oryx, который фиксирует только документально подтвержденные потери Россией военной техники с начала вторжения 24 февраля 2022 года.

Так, по данным Oryx, Россия потеряла в Украине уже 68 боевых и военно-транспортных самолетов, из которых 64 уничтожены, а четыре повреждены. В частности, уничтожены 11 Су-30СМ, 17 Су-34, а также три самолета типа «Су» российского производства. Итого: на десять новых бомбардировщиков Су-34М приходится 18 потерянных (17 Су-34 и один Су-34М).

Также Россия потеряла десятки самолетов советского производства. Среди них 25 штурмовиков Су-25 и восемь фронтовых бомбардировщиков Су-24 М/МР.

Из представленной ЦАСТ информации следует, что с 2008 по 2022 год Россия смогла произвести для Вооруженных сил 97 Су-30СМ, а всего в российскую армию было поставлено 619 боевых и учебно-боевых самолетов.

Кроме старой советской авиационной техники Россия использует в войне с Украиной и свою последнюю разработку – истребитель пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО – Felon). Начиная с июня 2022 года российские Воздушно-космические силы задействовали Су-57 для выполнения задач против Украины, сообщала 9 января британская разведка.

Однако операции с Су-57 до сих пор ограничивались пролетами над территорией России и запуском ракет большой дальности класса «воздух–земля» или «воздух–воздух» по территории Украины. В британской разведке связали это с тем, что Россия заботится о том, чтобы репутации Су-57 не было нанесено ущерба, который может ухудшить его экспортные перспективы. (moscowtimes.ru)