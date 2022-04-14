Украина обнародовала военные потери России.

Информация об этом размещена на странице министерства обороны Украины в Facebook.

Сообщается, что с 24 февраля по 14 апреля российские войска потеряли уже около 19 900 человек. Кроме того, враг потерял танков – 753 единицы, боевых бронированных машин – 1 968, артиллерийских систем – 366, РСЗО – 122, средств ПВО – 64, самолетов – 160, вертолетов – 144, кораблей/катеров — 7, автомобильной техники – 143, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 134, специальной техники – 25, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Минобороны Украины заявило, что Россия потеряла примерно 19900 человек живой силы.