В результате взрывов на военном аэродроме в Крыму уничтожено не менее семи самолетов. Это происшествие может претендовать на звание одного из худших для российской авиации со времен Второй мировой войны — после 1945 года не известно о такой же крупной единоразовой потере авиатехники в одном инциденте в СССР или России, пишет CNN.

Канал уточняет, что данные о потерях были получены благодаря спутниковым снимкам от американской компании Planet Labs, сделанным до и после взрывов на авиабазе Саки.

На фотографиях видны обугленные фрагменты не менее семи летательных аппаратов на открытой стоянке, а также выжженная земля и множество кратеров, сгруппированных в одном месте. Основные взлетно-посадочные полосы уцелели.

Кадры не позволяют выяснить точные масштабы ущерба, характер разрушений и повреждений, но они стали первым независимым свидетельством нанесенного авиабазе урона.