В результате взрывов на военном аэродроме в Крыму уничтожено не менее семи самолетов. Это происшествие может претендовать на звание одного из худших для российской авиации со времен Второй мировой войны — после 1945 года не известно о такой же крупной единоразовой потере авиатехники в одном инциденте в СССР или России, пишет CNN.
Канал уточняет, что данные о потерях были получены благодаря спутниковым снимкам от американской компании Planet Labs, сделанным до и после взрывов на авиабазе Саки.
На фотографиях видны обугленные фрагменты не менее семи летательных аппаратов на открытой стоянке, а также выжженная земля и множество кратеров, сгруппированных в одном месте. Основные взлетно-посадочные полосы уцелели.
Кадры не позволяют выяснить точные масштабы ущерба, характер разрушений и повреждений, но они стали первым независимым свидетельством нанесенного авиабазе урона.
По данным украинской разведки, из-за взрывов на аэродроме погибли по меньшей мере 60 человек, еще около 100 пилотов и техников ранены. ВСУ отчитались об уничтожении девяти самолетов 10 августа.
Неназванный представитель украинского правительства сообщил The Washington Post, что за случившимся в Саках стоит украинский спецназ. Официальный Киев не делал заявлений о причастности своей армии к происшествию.
«РБК-Украина» указывает, что до Сакского района с территории Украины может долететь только оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Аналитики из Института изучения войны предположили, что также могли использоваться ракеты «Нептун».
Минобороны России объяснило взрывы в поселке Новофедоровка, где находится авиабаза, нарушением правил противопожарной безопасности, из-за чего произошла детонация боеприпасов. По данным российской стороны, погиб один человек, еще девять получили ранения.