Россия планирует завершить строительство спорного газопровода «Северный поток — 2» до конца текущего года. «Работы не останавливались, оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года», — сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума в четверг, 3 июня, вице-премьер РФ Александр Новак.

«Общая длина одной нитки — 1230 км, на сегодняшний день, если говорить о двухниточном исполнении, получается 2460 км, осталось провести около 100 км», — уточнил Новак. Ранее некоторые российские политики заявляли, что строительство газопровода может быть завершено еще летом.

Россия приветствовала намерение США отказаться от введения санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG. В то же время руководство РФ не считает, что США теперь откажутся от попыток сорвать достройку газопровода. (DW)