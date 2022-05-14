Дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — перестала поставлять электроэнергию в Финляндию. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на операционного менеджера финской электросетевой компании Fingrid Тимо Кауконена.

По словам Кауконена, страна не получает электроснабжение с российской стороны с полуночи (21:00 по Гринвичу), как и было объявлено. Ранее в RAO Nordic Oy объяснили остановку поставок неоплатой поставленной электроэнергии.

В Fingrid добавили, что поставки из России удовлетворяли запросы Финляндии в электроэнергии на 10%. Нехватку скомпенсируют за счет поставок из Швеции и увеличения собственного производства.

В компании ожидают, что северо-европейское государство начнет самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией к 2023 году.

Накануне постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил, что Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России в данный момент. Но потенциальное вступление страны в НАТО может резко изменить обстановку для Финляндии в области безопасности.