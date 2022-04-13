Российская армия перешла в наступление в направлении металлургического завода «Азовсталь» и Мариупольского морского порта.

Как передает УНИАН, информация об этом размещена на странице Генштаба ВС Украины в Facebook.

«Противник продолжил наносить авиаудары по Мариуполю со стороны Донецка и Таврическа. Она проводит наступательную операцию в направлении металлургического комплекса «Азовсталь» и морского порта», — говорится в информации.

В сообщении также подчеркивается, что за минувшие сутки украинские бойцы отразили шесть атак российских войск в Донецком и Луганском регионах, уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы.