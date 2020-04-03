Россия передала Азербайджану 50 наборов тест-систем

Россия передала Азербайджану дополнительно 50 наборов тест-систем для проведения исследований на COVID-19, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство России в Азербайджане.

«В продолжение тесного взаимодействия в сфере здравоохранения с Азербайджанской Республикой и в целях повышения эффективности борьбы с распространением нового коронавируса (COVID-19) на территории наших государств Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передала министерству здравоохранения Азербайджана дополнительно 50 наборов тест-систем для проведения 50 тыс. исследований на COVID-19», — говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом, всего с начала марта этого года российской стороной на безвозмездной основе были переданы 120 наборов тест-систем из расчета на 12 тыс. исследований для лабораторной диагностики COVID-19 в Азербайджане.

«Намерены и дальше прилагать совместные усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения наших стран, координировать действия по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий в регионе», — говорится в сообщении.