Россия опровергла информацию о признании Турецкой Республики Северного Кипра

Российское посольство в Никосии опровергло сообщение турецкого СМИ о том, что правительство РФ намерено признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление посольства.

«Публикация не соответствует действительности», — заявили в посольстве.

Ранее в понедельник оппозиционная турецкая газета Sozcu опубликовала материал с заявлением бывшего начальника внутренней безопасности Генштаба сухопутных войск Турции Унала Атабая о том, что Москва планирует признать Турецкую Республику Северного Кипра в обмен на энергетическое сотрудничество в Восточном Средиземноморье.

| 2020-01-20T23:47:07+00:00 21 января 2020, 04:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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