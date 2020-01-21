Россия опровергла информацию о признании Турецкой Республики Северного Кипра

Российское посольство в Никосии опровергло сообщение турецкого СМИ о том, что правительство РФ намерено признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление посольства.

«Публикация не соответствует действительности», — заявили в посольстве.

Ранее в понедельник оппозиционная турецкая газета Sozcu опубликовала материал с заявлением бывшего начальника внутренней безопасности Генштаба сухопутных войск Турции Унала Атабая о том, что Москва планирует признать Турецкую Республику Северного Кипра в обмен на энергетическое сотрудничество в Восточном Средиземноморье.