Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), где числилась с 1998 года, обратил внимание «Коммерсантъ».

С 1998 года суд 24 раза выносил решения не в пользу Российской Федерации. При этом в последний день действия юрисдикции ЕСПЧ над государством суд вынес 50 постановлений по жалобам россиян за раз.

Кроме того, в ЕСПЧ подтвердили, что орган обладает компетенцией на рассмотрение дел против России о любых событиях до 16 сентября 2022 года.

Отмечается, что в данный момент 17 450 жалоб ожидают рассмотрения. Уже вынесенные постановления суд продолжит контролировать.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Михаила Виноградова от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека ЕСПЧ.

ЕСПЧ — это международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства — члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, включающий все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.