Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил генеральному секретарю Совета Европы письмо о выходе из организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

По словам Толстого, «вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО». Он отметил, что в связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в организацию, пишет «Росбалт».

«Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение», — добавил российский политик.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале отметил, что при выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. «Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно», — заявил он.