Пожар на территории Запорожской АЭС на востоке Украины потушен. Жертв и пострадавших нет, угрозы энергоблокам нет, распространения радиации не зафиксировано, сообщил представитель пресс-службы станции Андрей Туз.
По данным ГСЧС Украины, пожар произошел в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар.
Пожар начался в учебном корпусе ночью. Огонь охватил третий, четвертый и пятый этажи здания. К тушению огня привлекли 44 человека и 11 ед. техники ГСЧС.
Также украинские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что основное оборудование атомной станции не было повреждено, изменений в уровне радиации не зафиксировано.
*** 06:10
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, которая стала объектом нападения российских войск, возник пожар, сообщае УНИАН.
Камеры безопасности станции, работающие в режиме живой трансляции. зафиксировали вспышки перестрелки, впоследствии чего возникло задымление.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что в результате непрекращающегося обстрела войсками Российской Федерации зданий и блоков Запорожской атомной электростанции на ее территории возник пожар.
Произошло попадание в административное здание, вызвавшее внутри него возгорание. Эта информация была подтверждена администрацией станции.
Радиационный фон остается стабильным
Пресс-служба Запорожской АЭС подтвердила факт пожара на станции.
Представитель пресс-службы Андрей Туз сообщил, что радиационный фон остается стабильным и для безопасности персонала приняты необходимые меры.
Глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух что пожарных допустили к станции, однако вскоре их завернули.
«По данным руководителя ЗАЭС, горит помещение учебного корпуса и лабораторно-бытовой корпус. Руководством станции было принято решение включить защиту. Административный корпус поврежден, но к счастью не загорелся» — сказал он.
Далее Старух со ссылкой на директора ЗАЭС уточнил, что в настоящее время ядерная безопасность объекта обеспечена. На Запорожской АЭС от единой энергосистемы отключен третий энергоблок.
Вчера вечером российские танки вплотную приблизились к Запорожской АЭС, территория которой была обстреляна.
Крупнейшая АЭС в Европе
Запорожская АЭС самая крупная электростанция в Европе и десятая в мире.
В первые дни войны российские войска захватили Чернобыльскую АЭС.
В Украине функционируют 15 реакторов на 4 АЭС, которые обеспечивают потребности страны в электроэнергии на 50%.