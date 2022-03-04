Пожар на территории Запорожской АЭС на востоке Украины потушен. Жертв и пострадавших нет, угрозы энергоблокам нет, распространения радиации не зафиксировано, сообщил представитель пресс-службы станции Андрей Туз.

По данным ГСЧС Украины, пожар произошел в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар.

Пожар начался в учебном корпусе ночью. Огонь охватил третий, четвертый и пятый этажи здания. К тушению огня привлекли 44 человека и 11 ед. техники ГСЧС.

Также украинские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что основное оборудование атомной станции не было повреждено, изменений в уровне радиации не зафиксировано.

*** 06:10

На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, которая стала объектом нападения российских войск, возник пожар, сообщае УНИАН.

Камеры безопасности станции, работающие в режиме живой трансляции. зафиксировали вспышки перестрелки, впоследствии чего возникло задымление.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что в результате непрекращающегося обстрела войсками Российской Федерации зданий и блоков Запорожской атомной электростанции на ее территории возник пожар.

Произошло попадание в административное здание, вызвавшее внутри него возгорание. Эта информация была подтверждена администрацией станции.

Радиационный фон остается стабильным

Пресс-служба Запорожской АЭС подтвердила факт пожара на станции.

Представитель пресс-службы Андрей Туз сообщил, что радиационный фон остается стабильным и для безопасности персонала приняты необходимые меры.

Глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух что пожарных допустили к станции, однако вскоре их завернули.

«По данным руководителя ЗАЭС, горит помещение учебного корпуса и лабораторно-бытовой корпус. Руководством станции было принято решение включить защиту. Административный корпус поврежден, но к счастью не загорелся» — сказал он.

Далее Старух со ссылкой на директора ЗАЭС уточнил, что в настоящее время ядерная безопасность объекта обеспечена. На Запорожской АЭС от единой энергосистемы отключен третий энергоблок.

Вчера вечером российские танки вплотную приблизились к Запорожской АЭС, территория которой была обстреляна.

Крупнейшая АЭС в Европе

Запорожская АЭС самая крупная электростанция в Европе и десятая в мире.

В первые дни войны российские войска захватили Чернобыльскую АЭС.

В Украине функционируют 15 реакторов на 4 АЭС, которые обеспечивают потребности страны в электроэнергии на 50%.