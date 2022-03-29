Беларусь не вступит в войну против украины на стороне РФ, поскольку более 60% солдат и офицеров категорически против военной операции. Россияне отчаялись в попытке усилиться за счет белорусов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью ВВС.

«Россияне сейчас все объяснили. Перенос усилий на Восток — это означает в частности, что они окончательно разуверились в своем стремлении привлечь сюда Беларусь. Тем более, по белорусским опросам, более 60% их солдат и офицеров категорически негативно относятся к «операции» в Украине», — пояснил Арестович.

Он уточнил, что это данные украинской разведки и белорусской оппозиции, которая проводила опрос.

«Теперь возникает вопрос: как бросать такое войско в бой? Что сделает войско, 60% состава которого не хочет воевать? Оно или перейдет на нашу сторону или развернет оружие против тех, кто издал приказ», — добавил советник председателя ОП.

По данным Генштаба, сейчас Россия отводит часть войск с Черниговского и Киевского направлений. Враг перегруппировывает силы для дальнейшего наступления на восточные регионы.

Ранее Минобороны РФ заявило о завершении «первого этапа» «спецоперации» и перехода к наступлению на Донбасс.

При этом, как писал Financial Times, Путин вынашивает план окружить ВСУ в восточном регионе, чтобы иметь рычаг влияния на переговоры России и Украины.