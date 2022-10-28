Третье подряд заседание СБ ООН созвано по требованию России для выслушивания россказней о дьявольских кознях Украины и США против России и всего человечества. Отработав тему «грязной бомбы», сегодня постпред РФ в ООН Василий Небензя вернулся к подзабытой было теме «украинских биолабораторий» и рассказал миру о новой угрозе — боевых комарах.

С новыми деталями российского видения мира, оглашенными Небензей с трибуны СБ ООН, познакомил русскоязычную аудиторию телеканал НТВ. Российский дипломат сообщил мировому сообществу о «запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами».

«В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего «заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника», — объявил официальный представитель Российской Федерации в Организации объединенных наций.

Вчера Небензя назвал «фейком» информацию об использовании Россией иранских дронов — после того, как появились сообщения о предоставленных Израилем доказательствах иранского происхождения используемых Россией БПЛА.

Статус постоянного члена СБ ООН дает России право созывать заседания Совета по любому вопросу. Слушать небылицы о «биолабораториях» Совбезу приходится уже в третий раз — невзирая на официальное заключение уполномоченного органа ООН ((UNODA) об отсутствии в Украине каких-либо разработок биологического оружия. Перед началом сегодняшнего заседания Совбеза этот документ был роздан постпредам всех государств — членов СБ ООН. (israelinfo.co.il)