Российская армия нанесла ракетный удар по поселку и железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области в ночь на четверг, 25 августа. Погибло не менее 22 человек, пострадало более 50 местных жителей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его информации, одна из жертв — 11-летний мальчик, который умер из-за попадания снаряда в его дом. Еще пятеро человек сгорели в машине. Огонь также охватил четыре пассажирских вагона. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

«Чаплино — наша боль сегодня», — сказал Зеленский, отметив, что таким образом Москва отреагировала на заседание Совбеза ООН по случаю шести месяцев с начала войны.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что по Чаплино ударили пятью ракетами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россияне продолжают убивать мирных украинцев. Он призвал как можно скорее остановить Россию.

Киев ответит на российскую атаку в ближайшие два дня, считает советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«С утра будут уже какие-то новости. Максимум сутки-двое, если надо подготовка, доразведка целей серьезных, жирных», — уточнил он, добавив, что прошло то время, когда Москва могла безнаказанно бить снарядами по Украине.

Крупнейшие российские информагентства проигнорировали новость об обстреле Чаплино. Российские чиновники пока никак не комментировали эти удары. (moscowtimes.ru)