Россия начала новый этап специальных информационных операций против Украины, целью которых является посеять панические настроения среди населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Так, в информационном пространстве Украины массово распространяются фейки. Используя, в частности, теракт в Еленовке, враг находит поводы для постоянного информационного террора и запугивания. Он имеет задачу дестабилизировать и деморализовать украинское общество.

Агрессор распространяет недостоверную информацию и пытается манипулировать обществом, подтолкнуть к действиям, которые могут дестабилизировать страну в период войны. (УНИАН)