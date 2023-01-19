Огромные скидки на российскую нефть Urals, а также падение поставок газа в Европу и цен на него дорого обойдутся российскому бюджету, считает специалист по развивающимся рынкам Тимоти Эш. На газе Россия может потерять $50 млрд в этом году. А сохранение нефтяного дисконта дисконта на уровне 30-40% может привести к недополучению около $100 млрд экспортных доходов, подсчитал старший стратег по развивающимся рынкам RBC BlueBay Asset Management и научный сотрудник российской и евразийской программ Chatham House.

В результате бюджетный дефицит может оказаться не 2% ВВП, как прогнозирует Министерство финансов России, а 6-7% ВВП, пишет Эш в статье для Центра европейского политического анализа. В 2022 г. дефицит составил 2,3% ВВП (вместо изначально планировавшегося профицита 0,9% ВВП).