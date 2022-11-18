Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов, плата за российский газ уже осуществляется на паритетной основе в рублях и юанях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии.

«Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят, в том числе за поставки оборудования из КНР, — сказал он. — Как пример, поставки газа на сегодняшний день между «Газпромом» и Китайской Народной Республикой осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях».

Новак также добавил, что оплата поставок нефти и нефтепродуктов также активно переходит в национальных валюты России и Китая.